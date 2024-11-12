為紅粉出頭反遭她的前男友刺死 嘉警逮7嫌

嘉義縣水上鄉兩派人馬疑因爭風吃醋凌晨相約談判，1男子被圍毆傷重送醫不治，命案現場血跡斑斑。（民眾提供）

2024/11/12 13:07

首次上稿 10:24

更新時間 13:07

（案情更新）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣陳姓男子替黃姓女友人出氣，在網路上向黃女前男友王男嗆聲，今（12日）清晨3點左右，雙方相約在嘉義縣水上鄉談判，王男找了6個人到場助陣，雙方一言不合，王男操刀狂刺陳男，陳男濺血倒地，王男隨後逃之夭夭，將血衣、凶器丟棄滅證，目前警方已逮捕凶嫌及6位同夥偵訊釐清案情。

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嘉義縣消防局指出，今天凌晨3點7分接獲通報，指水上鄉寬士村崎子頭附近有民眾需緊急救護，立即派遣分隊前往，抵達後回報為創傷案件，有1名男性患者已無呼吸心跳，給予相關處置，送往台中榮總嘉義分院救治。

警方初步了解，27歲黃女向33歲陳姓友人抱怨其34歲前男友王男的不是，陳男將兩人對話內容貼上網路替黃女打抱不平，王男看到之後相當不滿回嗆，得知陳男與黃女父親在水上鄉寬士村崎子頭一處工寮喝酒聊天，王男2車7人前往討公道，雙方見面起言語衝突，雖然王男的友人居中制止衝突，王仍情緒失控，拿出刀子刺殺陳男，陳男經送醫急救至清晨4點多宣告不治。

目擊者指出，當時陳男與王男爆發激烈口角衝突，結果王男突然拿出預藏刀子朝陳男猛刺，大家想要拉開已來不及。

凶嫌被逮獲後，聲稱血衣、凶器都已丟棄，其中沾血衣服脫下丟在路邊，凶刀則丟入布袋港，警方正在釐清案發經過，偵訊後，依殺人罪嫌將王男移送嘉義地檢署複訊，助陣的同夥也將一併送到嘉義地檢署複訊。

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嘉義縣水上鄉兩派人馬疑因爭風吃醋凌晨相約談判，1男子被圍毆傷重送醫不治，警方封鎖命案現場。（民眾提供）

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