性騷慣犯又起歹念！公車上用下體磨蹭辣妹到性高潮被逮

有多項性騷擾前科的彭姓男子，去年10月下午6時尖峰時刻，搭乘公車後見妙齡女小芬身材姣好，心生歹念，刻意走到她身後隔著衣褲，以他的下體磨蹭她的臀部及大腿。（情境照）

2019-10-29 23:41:12

〔記者楊國文／台北報導〕有多項性騷擾前科的彭姓男子，去年10月下午6時尖峰時刻，搭乘公車後見妙齡女小芬身材姣好，心生歹念，刻意走到她身後隔著衣褲，以他的下體磨蹭她的臀部及大腿，不久，彭因達到性高潮，竟射精在小芬的大腿和短褲上的臀部處；高等法院審理時，彭男已求得小芬原諒，並賠償達成和解，今判彭6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

彭男約30歲，曾因觸犯性騷擾犯行，被判刑5月、6月確定，均易科罰金結案。

請繼續往下閱讀...

去年10月25日下午6時，彭男在台北火車站搭乘大都會客運652號公車。彭男因公車上人多擁擠，又看見20多歲、穿短褲身材曼妙的小芬，竟心生歹念，以小碎步方式逐漸靠近小芬的身後，並以身體貼近小芬，因小芬並未察覺異狀，彭男竟以下體隔著褲子不斷磨蹭她的臀部及大腿達數分鐘之久，最後彭因性高潮而勃起，射精在她的大腿和短褲上。

彭性騒擾小芬舉動，被一旁的廖姓民眾察覺而怒目瞪視，彭嚇得下車逃逸。

小芬發現被性騷擾後，求助公車司機報警；警方循線將彭逮捕，廖男也出面證稱，當時公車上雖擁擠，但小芬原本和彭男還有一段距離，彭明顯是故意走到小芬身後緊貼著她，並目睹彭性騒擾過程。

一審判彭6月徒刑，得易科罰金18萬元。但檢方上訴指出，彭有多項性騷擾前科，此案雖坦承犯行，但未賠償小芬，也未向她道歉，顯然犯後態度不佳，也未得到教訓，一審僅判刑6月，判得太輕。

高院審理時，彭改為積極和小芬尋求和解，最後順利得到小芬的原諒，並賠償她，今判彭6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法