美魔女和酒館老闆車內雲雨 這原因告不成猥褻

飛來豔福車內雲雨，酒館老闆遭控猥褻，幸檢方查明後不起訴。（情境照）

2019-11-05 08:50:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕飛來豔福不是福！酒館張姓老闆發現業務美魔女小雅（化名） 酒後落單，好心想送她回家，二人在車內一陣雲雨，事後小雅卻控告他乘機猥褻，檢方勘驗監視器發現小雅正常清醒，且事發後竟仍邀張男加入電商會員，認定無乘機猥褻犯行，全案不起訴。

檢警調查，張男去年12月30日晚上，在其所經營酒館結識與友人一同消費的小雅（45歲），而後其見小雅友人先行離去，即邀約一同飲用冰茶等調酒直至酒館打烊。打烊後張男擬駕車將小雅送回住處時，見小雅酒後意識不清，竟基於乘機猥褻犯意，趁小雅酒醉昏睡不知抗拒之際，親吻、撫摸胸部及下體，小雅酒醒後怒告乘機猥褻罪嫌。

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張男固坦承在車內親吻小雅並撫摸胸部及下體，卻堅詞否認犯行，辯稱當時小雅係清醒的，且兩人相談甚歡，故自然而然地親吻、擁抱及撫摸。

檢方勘驗監視器錄影影像，發現小雅於酒館打烊時，尚可自行收拾隨身物品、查看手機，並在無人攙扶、指引情形下，獨自走至門口開門，見無法開啟，又轉身往酒館後方走入，小雅也坦承當時下車後係獨自走回住處等語，住處警衛也證實小雅還有辦法自己走到電梯裡，看起來狀況還好。因此小雅於案發時意識是否已處於不能或不知抗拒狀態，已有疑問。

且事後小雅曾先後傳送內容「我酒醒了…謝謝你送我回家」、「嗯…我好像有東西遺漏在你車上…請幫我丟掉」、「我想我們應該都有些喝醉了吧？你應該不是認真的吧！就當做了一場夢…」及「昨晚不是有跟你提到這個」、「可以幫我一下填一下免費會員嗎？這個月有耶誕月推薦王 活動…今天最後一天了」、「資料很簡單，應該不用一分鐘就填好了」、「完成會到這樣的畫面」、「你有要幫我填嗎？剩14分鐘了」等訊息給張男，足認在案發後第一時間，小雅對於張男所為似亦不感到氣憤，且兩人互動尚可，甚且仍繼續邀約加入電子商務科技返利商業模式免費會員，更難認張男有乘機猥褻犯行。全案不起訴。

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