狼師下藥猥褻、性侵、拍裸照 學生同事同學都不放過

林男先後對4名女性伸出狼爪，在飲料中下藥後猥褻、性侵、拍裸照，還將裸照傳給友人上傳色情網站供人觀賞，被害人除該校女同事及女學生外，連昔日高中女同學都不放過。（情境照）

2019-11-03 22:17:43

〔記者許國楨／台中報導〕在中學擔任社團指導教師的林姓男子，先後對4名女性伸出狼爪，在飲料中下藥後猥褻、性侵、拍裸照，還將裸照傳給友人上傳色情網站供人觀賞，被害人除該校女同事及女學生外，連昔日高中女同學都不放過，他因此被依強制性交等罪重判17年、友人也被判刑6年8月。

判決書指出，林男在2016年2月8日晚間，前往昔日高中女同學住處聊天，過程中偷偷將藥物摻入飲料內，導致對方飲下後暈眩，他則趁機性侵害還拍裸照。

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接著林男與友人「B男」同謀，由林男於同年12月17日寄恐嚇信給女學生，恫稱未交出裸照，會將對方與學校老師交往的事公布，此舉導致女學生心生畏懼，自行拍攝裸露私密照給他，「B男」則儲存觀覽被害人裸照，並上傳色情網站供人觀賞。

隔年9月9日，林男利用與女學生等人參加展演的機會，在飲料中下藥，趁機性侵害女學生，過程中並拍被害人的私密處，接著又佯稱受廠商邀約拍攝照片為由，找上另名昔日高中女同學擔任助理，同樣趁機在飲料下藥後猥褻，再拍攝被害人隱私部位將影像傳給「B男」。

同年底，林男又如法泡製，在同校女同事飲料中下藥，性侵被害人得逞，還以手機拍下隱私部位，案經被害人提出告訴，台中高分院合議庭審酌，林男以為尋求刺激等為藉口，利用被害人基於同學、同事的信任，以藥劑強制猥褻、性交犯行，並拍攝過程供己觀賞，還將裸照分享友人，予以判刑。

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