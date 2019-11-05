忘關車窗 菜販放在貨車內的萬元賣菜錢飛了

民眾在爆料公社ｐｏ文提醒潭子市場攤商注意錢財，以防竊盜。（擷取自臉書「爆料公社」）

2019-11-05 13:17:52

〔記者歐素美／台中報導〕劉姓婦人在潭子區潭水亭附近市場賣菜，本月1日近午時，她正收攤準備離去，隨手將錢包放在小貨車內，車窗卻忘了關，一名男子騎機車行經，竟伸手進貨車拿走錢包，致劉婦損失近萬元；警方獲報後，目前正「以車追人」，積極將竊嫌逮捕到案。

民眾在爆料公社ｐｏ文表示，天沒亮，潭子傳統市場攤販清晨5點就要起床工作，小偷好手好腳不工作，專偷菜販的血汗錢，真的很可惡，提醒市場攤販注意錢財。

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豐原分局潭子分駐所表示，竊案發生在本月1日近午時，劉姓婦人賣完菜準備收攤，將錢包放在小貨車內，人在附近整理物品，不料，因小貨車車未關，一名男子騎機車行經，見有機可趁，竟伸手進小貨車內偷走錢包。

劉婦表示，錢包內約有現金近1萬元，警方目前正根據機車車牌，以車追人，將儘速將竊嫌捕到案。

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