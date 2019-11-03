好貴！他拿菜刀偷挖16支筍被活逮 判得易科罰金18萬元

涉偷竹筍被活逮，判關半年得易科罰金18萬。圖中竹筍非本文所指竊筍。（資料照）

2019-11-03 12:30:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子7月12日上午持菜刀到有主竹林內，偷挖了16支竹筍，並裝進自己的花色袋內，離去前碰巧被主人發現，報警處理。基隆地方法院近日審結，認定李男持菜刀偷竹筍，已經觸犯攜帶兇器竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

檢警調查，李男為了偷竊竹筍持菜刀到失主住處前的竹林內，動手偷走16支竹筍，結果被人發現，當場人贓俱獲。

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李男到案後，坦承犯行，檢察官則依攜帶兇器竊盜罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

基隆地方法院審理後認為，李男不思循正當途徑賺取所需，竟偷取他人竹筍想要食用，顯然欠缺尊重他人財產權觀念；但考量他沒有竊盜前科記錄，犯後坦承犯行態度尚可，卻未與被害人達成和解，故判處有期徒刑6個月，得易科罰金，令犯案用的菜刀，則宣告沒收。

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