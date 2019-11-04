900萬古董小提琴遺落火車上 10天後小偷竟主動找上門歸還

英國知名音樂家莫理斯（Stephen Morris）開心取回失而復得的小提琴。（圖擷取自stephen morris推特）

2019-11-04 11:24:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名音樂家莫理斯（Stephen Morris）10月22日搭乘火車時，意外丟失歷史超過310年、價值25萬英鎊（約新台幣985萬）的小提琴，他因此輾轉難眠。然而，一名男子竟主動聯繫他，約定在10天後歸還樂器，莫里斯終於放下忐忑心情，開心直呼「要喝啤酒慶祝」！

根據《BBC》報導，莫里斯在搭乘火車時遺失這把名貴的小提琴，這把小提琴是由製琴大師戴維·特克勒（David Tecchler）於1709年製作完成，他為此失眠多日，當地交通警察獲報後，調閱監視器畫面，發現是一名男子疑似順手偷走了小提琴，警方將這段畫面發布到網路上，希望這名男子能主動歸還，並引發社群媒體討論這起遺失案。

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事件在10月31日迎來重大轉折，莫里斯竟收到一封自稱「琴恩（Gene）」男子的訊息，內容寫道「我可能認識畫面中的男子，我只是想要『幫忙』，我知道在火車上遺失貴重物品是什麼感覺」。莫里斯懷疑琴恩就是偷走小提琴的男子，但還是答應琴恩相約在案發10天後拿回遺失的樂器。

2人相約在維特羅斯（Waitrose）大賣場附近的停車場歸還樂器。莫里斯說，他曾任警察的好友麥克‧潘內特（Mike Pannett）協助策劃、監控歸還過程。莫里斯表示，琴恩慢慢接近，同時交出一袋裝有小提琴的手提袋，「他說他很抱歉，他說想要（把小提琴）親自交給我」。

莫里斯感嘆的說，「小提琴和琴弓完好無缺，事情終於圓滿落幕了」，英國警方也表示不會對琴恩採取進一步的行動，因為琴恩選擇主動聯繫失主並歸還，「這是與受害者紳士間的交流」。

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