偷彌勒佛辯噴漆「還願」 遭法官打臉

彌勒佛像。（資料照，記者謝介裕攝）

2019-10-29 19:23:10

〔記者王定傳／新北報導〕許姓竊賊去年在新北市一處宮廟偷走一尊彌勒佛，被逮後辯稱自己曾發願幫忙重新噴漆，現在只是「還願」；新北地院合議庭認為，許男所為根本不是一般信徒的「還願」行為，依竊盜罪判他拘役40日；此外，他還闖進民宅搶彌勒佛，觸犯搶奪罪，此部份判刑4月。

本案發生於去年3月6日中午，許男除了在宮廟偷佛像外，還闖進民宅搶彌勒佛。警詢時，許男否認犯行，偵查時他則坦言因喝酒醉而犯案；但到了法院審理時，他又改口說，看到宮廟的彌勒佛及功德箱，因為風吹雨淋而掉漆，就發願幫忙重新噴漆，當日只是想「還願」。

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合議庭認為，一般民間信仰中，需要在特定時日，佐以一定程序，才能移動佛像，哪能未經同意、單憑自己意思，就搬走佛像？更何況他事後也沒聯繫廟方人員，直到警方上門才發現佛像被藏在一樓樓梯間，這與一般信徒還願情形不同。

另外，許男行竊時還搬走功德箱，並破壞功德箱上的對號鎖，雖事後有把功德箱載回宮廟，卻單獨把彌勒佛藏在樓梯間，遂不採信其還願之說。

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