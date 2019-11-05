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資深警「栽槍」重判3年半 礁溪分局低調：林員已辦停職

宜蘭縣警察局林姓員警，任職主管期間，主導「栽槍」，宜蘭地方法院審結，判林3年半徒刑。圖為宜蘭縣礁溪警分局外觀。（記者張議晨攝）

宜蘭縣警察局林姓員警，任職主管期間，主導「栽槍」，宜蘭地方法院審結，判林3年半徒刑。圖為宜蘭縣礁溪警分局外觀。（記者張議晨攝）

2019-11-05 11:30:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪分局巡佐林世光，擔任所長期間與吳姓線民合夥「栽槍」，由吳男在另名廖男租用的車上私藏改造手槍、子彈；地方法院認為林借公務員權力讓廖男受害，重傷警察形象，依法加重其刑，判他3年6個月徒刑；林不服判決，已決定上訴；警方則說，林員已辦理停職，未來受理案件會符合刑事訴訟法相關規定。

判決指出，林在所長任內得知吳男、廖男有6萬元債務糾紛，出面協助吳處理，未料卻被債主廖男拒絕，在電話中質問廖「我所長，你不給我面子？」因此懷恨在心，籌畫整起栽槍案。

2015年1月23日，林員找來吳男及另名線民、並與廖有債務糾紛的蔡男，先到所內製作筆錄，指控廖非法持有槍、彈，再持兩人筆錄申請搜索票；最後在廖的車上找到改造手槍1支、制式散彈6顆。

事後吳男在廖男的判決確定前，自首坦承槍彈是他所藏，同時與蔡男供出整案是林員所主導，整案才曝光。

林世光從警超過30年，案發當時為宜蘭縣美城派出所所長，事發後被離主管職，改調至壯圍分駐所擔任代班巡佐，現仍在警界服務。

警方今發聲明稿，強調對一審判決結果表示尊重及宜蘭；林員對判決結果不服，已提上訴，同時依照公務人員服務法，先予以停職。

警方強調，未來會加強各類案件的刑事訴訟法相關規定，及程序正義，秉持不掩飾，不庇縱、不徇私的原則，以維護警察機關清廉形象。

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