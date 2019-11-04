求績效？資深警「栽槍」 法院認「傷警形象」重判3年半

宜蘭縣警察局林姓巡佐，涉嫌與吳姓男子合夥「栽槍」給廖姓男子，宜蘭地方法院認為林員重傷警察形象，依誣告等罪判他3年6個月徒刑。圖為改造手槍示意圖，與新聞當事人無關。（資料照，記者張議晨攝）

2019-11-05 00:01:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣警局林姓員警擔任主管期間協助吳姓線民處理債務，被債主廖姓男子拒絕，竟與吳男合夥籌畫「栽槍」，由吳男在廖男租用的車上私藏改造手槍、子彈，等廖男取車後，林男再率同員警逮人；直到3年前，吳男自首，全案才曝光，林姓員警借公務員權力讓廖男受害，宜蘭地方法院法官認為林員重傷警察形象，依法加重其刑，判他3年6個月徒刑。

判決指出，林曾在基層擔任主管職，他得知吳男、廖男有6萬元債務糾紛，出面協助吳處理，未料卻被債主廖男拒絕，因此懷恨在心。

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2015年1月，林請來吳男及另名線民、並與廖有債務糾紛的蔡男，先到所內製作筆錄，指控廖非法持有槍、彈，再持兩人筆錄申請搜索票。之後，廖男請吳男協助租車，林員請吳男將1把改造手槍、7顆制式散彈後藏在車內，再將車子交給廖。

林與另名員警見廖男出門，駕車在後方尾隨，隨後持搜索票逮人，車內被搜出槍枝、子彈，依法將廖送法辦。

這樁看似天衣無縫的計畫，卻因為吳男在廖男判決確定前，事後為求減刑，寫信向宜蘭調查站自首，出庭作證，坦承槍枝是他所有，這起林員「主導」的犯罪才曝光。

林對犯罪過程全盤否認，稱是接到吳男檢舉廖持有槍彈，才與吳男認識；但吳在偵訊時坦承是林主導全案；吳男、蔡男偵審階段，也坦承全案是由林員所主導。

合議庭認為，林員假借職務權力，製作不實筆錄，「主導」整案，惡性非輕，對警察形象傷害甚大，依法得加重其刑，審酌其家庭、教育程度，依誣告、公務員登載文書不實等罪，量處3年6個月徒刑，全案可上訴。林員目前仍在警界服務。

宜蘭縣警察局林姓員警，任職主管期間，主導「栽槍」，宜蘭地方法院審結，判林3年半徒刑。圖為宜蘭縣警察局外觀（翻攝自GOOGLE MAP）

宜蘭縣警察局林姓巡佐，涉嫌與吳姓男子合夥「栽槍」給廖姓男子，宜蘭地方法院認為林員重傷警察形象，依誣告等罪判他3年6個月徒刑。圖為改造手槍示意圖，與新聞當事人無關。（資料照，記者張議晨攝）

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