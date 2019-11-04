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首頁　>　社會

不滿女友被搭訕 屁孩砸車反遭槍擊

2019-11-04 19:10:32
張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）<br /><p>

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）

〔記者王宣晴／新北報導〕17歲的張姓少年不滿女友時常遭吳姓少年搭訕，雙方相約今晨在新北市三重談判，卻遭到吳少放鴿子嗆聲：「你腦袋有洞！」，氣憤不已的張姓少年誤認經過的轎車是吳少，氣得召集20名同夥上前包圍怒砸，直到砸破車窗後才發現認錯人，趕緊逃逸，卻在途中被吳姓少年等人掌握行蹤開槍擊傷，導致同行的林姓少年背部中兩槍倒地，所幸送醫急救後暫無生命危險，警方介入調查後迅速逮到砸車案的6嫌，並持續緝捕在逃的犯嫌到案。

據查證，張、吳兩少家住在新北市泰山，是國中同學，但吳少卻頻頻搭訕張少的女友，更多次邀請張少女友出遊，因此引發張少不滿，雙方透過臉書互相嗆聲，最後相約今晨在三重談判。

張少帶著20多人到場，卻收到吳少傳來的臉書定位，對張少嗆聲：「你腦袋有洞！」，氣憤的張少發現一旁有輛灰色轎車經過，誤以為駕駛就是吳少，竟召集同夥包圍該車，持安全帽、棍棒一陣怒砸，直到擋風玻璃、車窗被砸破，張少才發現認錯人，趕緊騎車逃逸。

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）<br /><p>

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）

砸錯車的張少逃離現場後，載著林姓少年前往先前跟吳少相約的談判地點，途中卻被駕車的吳少掌握行蹤，雙方在三重河邊北街對峙，不料吳男那方卻連開3槍後迅速上快速道路逃逸，導致林姓少年背部中2槍倒地，張少等人見狀趕緊將他送醫救治，所幸並無生命危險。

警方獲報後介入調查，迅速逮到涉嫌砸車的6名犯嫌到案，釐清案情，並持續緝捕張、吳兩派人馬到案，全案朝殺人未遂、槍砲、毀損罪嫌偵辦。

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