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海軍軍官與同事糾紛記恨3年 造謠對方「妻小在外地、辦公室放保險套用掉一大半」

唐姓海軍軍官與同事糾紛記恨3年，造謠對方「妻小在外地，辦公室放保險套用掉一大半」。示意圖。（資料照）

唐姓海軍軍官與同事糾紛記恨3年，造謠對方「妻小在外地，辦公室放保險套用掉一大半」。示意圖。（資料照）

2024/04/05 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在海軍服務的唐姓軍官，曾因整理辦公室物品時，不慎把同事的私人物品丟棄，在軍中長官介入調停後，唐男賠錢作收，但唐男心生不滿記恨3年，在個人臉書發文回憶軍旅生涯時，造謠同事「妻小在外地，辦公室放保險套還能用掉一大半」，被法官依誹謗罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，2020年間，唐姓軍官曾不慎將辦公室的同袍私人物品丟棄，雙方發生爭執後，長官介入調停，最後唐男賠錢才把事情收場；但唐男對此感到不滿，記恨3年後，竟在臉書發文回憶軍旅生涯時，造謠「國軍online左營辦公室之保險套事件回憶」。

唐男發文指出，「那些我以為是無主物，不小心清理掉的東西中，印象最深刻的，是有一盒用了大概一半的超大盒保險套」、「那個說我丟掉他東西的傢伙有妻兒，但因為是外地人，下班就住在宿舍，放假才回家，那既然是外地人，為什麼會放一個超大盒的保險套在辦公室櫃子，而且還已經用掉那麼多了呢？」

被影射的同事看到發文後，認為唐男胡亂指控他帶違禁物進入營區，而且還質疑他的操守清白，憤而報警提告；高雄地院審理時，唐男原本不坦承犯行，一直強調自己是為了維護軍中紀律才發文，直到同事堅持告到底不願和解，唐男見事情無法轉圜擔心被法官重懲，只好改口坦承犯行，表達出悔悟之心，法官見他認罪加上證據明確，依散布文字誹謗罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

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