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拿走消防栓號誌牌好友拍傳上網 2人都是「一時好玩」害吃官司

葉男一時好玩拿走消防栓號誌牌吃上官司，懊惱不已。（圖由民眾提供）

葉男一時好玩拿走消防栓號誌牌吃上官司，懊惱不已。（圖由民眾提供）

2024/04/05 11:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臉書社群網站「黑色豪門企業」出現一段影片，2名男子騎乘機車，後座男子雙手拿取一面消防栓號誌牌，高雄警方網路巡邏發現，今天將拿取號誌牌的葉男依竊盜罪嫌送辦，葉男稱「一時好玩」，他斥責拍傳上網的好友多事，好友也以為只是好玩而已，不知道引起軒然大波。

高雄市仁武分局大社分駐所執行網路巡邏時發現，臉書社群內有上傳一段影片，4日夜間10時30分許，在高雄市大社區旗楠路路段，2名男子騎乘一輛重機車，後座男子雙手高舉一面消防栓號誌牌影片，警方依影片地點調閱監視器畫面，今天凌晨1時循線查獲竊嫌18歲葉男到案。

經了解，葉男騎乘重機車到楠梓區購買飲料，等待過程中，發現路旁地上有該號誌牌，未固定在鐵桿上，一時興起而將該號誌牌帶走，回到大社區與朋友會合後，他將牌誌交給後座友人，另部機車友人覺得好玩，從後方拍下影片並且上傳。

影片中可見這群男子嬉鬧，騎車過程中一度將消防栓牌誌高高舉起，拍攝者問：「你為什麼拿消防栓回家啦?」葉男則笑回：「耶！」全然不知已經觸法。

葉男到案主動交付該號誌牌一面，全案依竊盜罪函送偵辦。 仁武警分局表示，消防栓意在保護生命財產救災用途，號誌牌則可立即辨識消防栓位置，俾利救災工作，竊取號誌牌涉犯竊盜罪嫌，呼籲民眾切勿以身試法。

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