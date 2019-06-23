砸「教父級人物」座車 屁孩神明前懺悔

2019-06-23

〔記者王捷／台南報導〕一群黑社會小弟誤砸「教父級人物」吳志祥的座車，得知後嚇到神隱。江湖傳言警方24小時內若沒抓到人，就以「兄弟事」來處理，警方趕緊在12小時內破案，及時阻止一場紛爭。吳志祥對「破案時效」表示不知情，指脫離江湖數十年，目前重心在生意還有廟務，且砸錯車的年輕人帶著母親向他認錯，只要求惹事者在神明面前懺悔、上香，作為和解條件。

吳志祥 曾混黑道槍擊入監

年過6旬的吳志祥，年輕時逞勇鬥狠誤入黑社會，最後犯下槍擊案入監，重獲自由已年過30，父親當時很傷心，要與他斷絕父子關係，讓他決定不再走歹路。他到工地學技術，從3個人開始創業做防水、抓漏工程，如今是有百人團隊的董事長，並擔任故鄉台南市四鯤鯓龍山寺的主任委員。

出獄不理江湖事 說話仍有分量

但吳志祥即使不理江湖事，說話仍有分量，被稱為地方上「教父級」人物，沒想到卻在18日凌晨拜訪完友人時，遭3輛轎車包圍，一群年輕人跳下車拿著球棒就砸。當時吳志祥要司機不要衝突，直接到警所報案。

砸車9小弟 事後嚇得躲外縣市

事件發生後傳遍黑白兩道，一群小弟得知砸錯了人，嚇得躲到外縣市。警方聽到傳言，指若警方1天內沒抓到人，當事人將以「兄弟事」來私了，立刻動員找出涉嫌毀損的9名小弟、宣告破案。

肇事者帶著老母親來求情

吳志祥說，19歲的事主透過友人來找他道歉，起初他並沒有接受，但事主又帶著老母親來求情，他想起父親與過去，不忍心讓家長難過，所以只要求年輕人到廟裡上香，向神明懺悔就可以和解。

吳志祥坦言，雖然目前事業成功，但也有不好的過去，舉自己的例子告誡年輕人，不管如何走上江湖，能盡早脫離最好，最重要的是不要讓家人擔心，只要社會容得下他，有能力就要回饋社會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法