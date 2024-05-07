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台南善化大貨車撞民宅、電線桿 附近一度停電

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

2024/05/07 12:12

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區今（7）日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，駕駛擦挫傷，還有路過騎士被電線絆倒摔車，並造成附近一度停電，影響約500戶。

今天凌晨2時許，34歲陳姓大貨車駕駛行經善化區成功路時，疑似因疲勞駕駛，撞上民宅，還撞斷路旁多支電線桿，轟然巨響驚醒附近居民，隨即停電一片漆黑。

台南市消防局獲報後，出動善化、新市、南科等分隊前往救護，抵達後發現一部紅色大貨車撞到民宅，停在一旁的空地，車頭毀損，路旁多支電桿被撞斷，電線也被扯下，陳姓司機在消防人員協助下脫困，僅有些許擦挫傷。

該起事故造成停電，一度影響逾500戶，台電人員前往現場處理，上午逐步恢復供電中。

被撞的民宅屋主嚇得徹夜未眠，屋主表示，一家人凌晨被巨響驚醒，燈光瞬間全滅，起初還以為是大地震，下樓才發現是大貨車肇禍。

附近民眾說，事故發生後有一名騎士路過，因突然停電，視線不佳，被電線絆倒摔車送醫，電桿電箱也因為電線被扯斷而起火，所幸消防人員及時撲滅。

警方調查，陳男表示當時原要北上台中送貨，因突然想起有東西忘了拿，欲折返公司拿取，卻因疲累不慎肇事，警方對其酒測，酒測值為0。

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

台南市善化區7日凌晨發生大貨車撞民宅又波及路旁電線桿的事故，一度停電影響逾500戶。（圖由讀者提供）

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