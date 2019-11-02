感情受挫求助道壇 女被騙持情趣用品自慰取體液

情趣用品。示意圖（資料照）

2019-11-02 10:26:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣某道壇潘姓乩童，誆感情受挫女被害人遭男友下咒，涉嫌拿紙札人觸摸她私處等部位作法，甚至要求對方購買情趣用品自慰後，趁機性侵得逞，被高雄高分院依妨害性自主罪，判處徒刑7年，可上訴。

判決書指出，被害女子因感情問題，由妹妹陪同前往屏東某道壇詢求建議，潘姓乩童謊稱被害人遭其前男友作法需化解，若未經其作法化解，將心神喪失甚至喪命為由。

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2017年8月19日晚間，潘在道壇內再度告知被害人，若不作法前男友會對她永遠下咒，直到她死或發瘋等語，致使她心生畏懼而同意，讓潘以紙紮人觸摸她乳頭及下體取體液，並指姦得逞後，甚至命她站著彎腰趴在椅子上欲性交，但因被害人一直閃躲，方未能繼續得逞。

隔天潘又藉口取體液要求自備情趣用品，被害人在上午開車前往市區購買後轉往道壇，潘又誆不作法會死亡，要求她持情趣用品自慰，並見其完事後，謊稱體液不夠，要求性交取體液，被害人在受迫、無助情形下，無法為正常思考，而讓潘嫌得逞。

案經被害人報警，由屏東縣內埔分局受理後，依妨害性自主罪，將潘嫌移送法辦。

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