一週一次店前「挖鳥」 情趣店正妹店員嚇翻

2019-09-14 22:17

〔記者王捷／台南報導〕台南一間情趣用品店，店外櫥窗都會排滿穿著火辣的情趣娃娃，但是一名男子每週至少都會站在店外，看著情趣娃娃「意淫」，讓正妹店員嚇壞，也不知道這樣有沒有違法，律師洪銘憲指出，該男子涉嫌刑法第234條公然猥褻，雖然男子都在四下無人時對著娃娃手淫，但是該處是公眾可出入的場所，達到「公然」的要件，即使男沒有對店員意淫，但客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡，就可能定義為猥褻行為。

業者製出，店面這幾個月來，常有一名男子出現，對櫥窗的情趣娃娃很有興趣，但男子不僅「欣賞」情趣娃娃，還會撫摸自己的下體疑似自慰，雖然男子意淫的對象是情趣娃娃，店外也看不到店內的女店員，但是女店員仍可以透過監視器看見男子的舉動，讓女店員覺得怕怕。

據了解，男子每個禮拜至少來店面一次，每次自慰行為大概3到5分鐘，有時候是隔著褲子搓揉下體，有時候是伸進褲子內做出類似活塞動作，男店員看到男子的行為，也不好意思出去阻止男子，而且男子雖然行為怪異，但沒有騷擾其他人，讓業者不小的該如何是好。

警方則指出，男子的行為不曉得是否能達到公然猥褻的條件，但是如果以社會秩序維護法83條，如果有「放蕩之姿」危害善良風俗，經過勸阻不聽，就違反該法可以罰6000元，建議店家下次看到男子先報案，經過警方勸阻下次又繼續意淫的話，就可以社會秩序維護法裁罰。

律師洪銘憲則認為，這樣的行為可能有達到公然猥褻的條件，大法官解釋第407號，曾對猥褻做出定義，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感，因此店家如果有疑慮，可以蒐證提告。

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