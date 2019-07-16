董娘嗅衛生紙刑事告不成 另闢戰場讓小四付出民事代價

2019-07-16 14:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹楊姓董娘2016年逮到老公紀男在外偷生子，小三趕緊帶著私生子逃回中國，沒想到紀男又與小四另築愛巢，楊女會同兒女抓姦，聽到小四呻吟聲，又從垃圾桶聞出13團有體液味衛生紙做為證據，小四被起訴，但刑事庭認定取證違法諭知無罪。董娘不服再提民事求償，法官不信紀男聲稱在小四廁所用衛生紙打手槍，小四還拿起來用，認定有問題而判小四賠正宮15萬元。

楊女2016年曾抓到先生紀男與中國籍小三偷生子，事後母子火速躲回中國，讓楊女徒呼負負。不久紀男又包養小四陳女，楊女憤而帶兒女報警抓姦。甚至將2袋裝衛生紙的垃圾袋帶到警局倒出，一張一張地聞，聞出有體液味道的就交給警方當證據。事後刑事局鑑定出衛生紙有2人DNA混合反應，檢方起訴小四；紀男聲稱是在陳女的浴室自慰，陳女可能吐口水沾到，才有2人體液混合，由於法官認定取證過程不合法，諭知陳女無罪。

楊女不服，另闢民事訴訟戰場，向陳女求償30萬元。民庭法官認為垃圾桶的衛生紙仍有證據力；即使刑事無法證明2人通姦，但衛生紙確混有2人DNA，且紀男又到陳家自慰，顯示2人關係親密，有男女曖昧且已超越社會道德。陳女所為加深夫妻感情惡化，破壞他人配偶權，因此判陳女應賠15萬元。

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