已婚船主與女友人以「房地產夫妻」受訪 元配提告勝訴

2019-07-15 12:52

〔記者溫于德／台北報導〕已婚陳姓男船主被控與賀姓女友人以「房地產夫妻」名義受訪，過程中互動如同多年老夫老妻，兩人更分別取其姓名其中一字為遊艇命名，且賀更在陳的50歲生日慶生會上，在眾親友面前宣告「我是禮物」；元配最終無法忍受，索賠精神慰撫金200萬元。士林地院認定陳、賀侵害配偶權，判應連帶賠償元配40萬元，可上訴。

陳男與元配1998年10月中結婚，婚後育有一雙兒女，但元配指控，陳婚後漸露粗暴性格且有外遇，讓身無分文的她為了子女與家庭，只能痛苦隱忍，盼陳能有一日回心轉意。

元配後來發現，賀姓女友人明知陳男已婚，前年10月15日不但跟陳公開上電視，以「房地產夫妻」名義接受記者採訪，並在鏡頭前牽手、擁抱，後更經常一起出國、航海、唱歌等，並在陳的生日慶生會上宣告「我是禮物」，且將照片張貼在臉書上。

元配最終明白，多年受罵受辱的等待是一場，決定對兩人連帶求償200萬元。

被告2人共同委任律師辯稱，陳男早在認識賀女前與元配分居，夫妻鮮有交集；而陳、賀在2009年因工作而認識，又因個性相投而成為工作伙伴與朋友，並將各自子女介紹給對方認識。

關於電視節目錄製，律師也辯，陳、賀純為推廣當時兩人從事的遊艇出租業，且該節目內容與流程是由電視台所安排，被告2人在節目中並無任何親密踰矩行為；至於賀在臉書上相關照片與貼文，是為出租遊艇宣傳或是與親友公開活動，同樣未逾普通朋友正常交往程度。

法院勘驗影片後發現，錄影畫面右上標題為「房地產夫妻愛上海全家出動水上遨遊」，下方字幕則為「幾年前，陳老闆夫妻倆」，且被告2人在畫面中牽手走向遊艇，示範操作遊艇，並比肩坐在遊艇船艙餐桌旁共同翻閱雜誌，認為兩人互動方式親密、自然。

法院同時向電視台確認後得知，電視公司並不會安排被告2人在影片中互動方式，可見兩人是自然互動、並非被動配合，拒絕採信被告抗辯：「影片內容與流程均由電視台安排」；另觀察賀女臉書內容，認定兩人互動具相當親暱程度。

法院審酌雙方學經歷後，判陳、賀應連帶賠償元配40萬元。

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