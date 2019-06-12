老婆洗澡手機不離身 警夫一查超綠…竟偷吃機車店員

2019-06-12 22:44

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子的丈夫是警職人員，他在去年間發現，妻子有洗澡期間手機不離身等怪異舉止，追問後發現妻子竟偷情，對象竟是他長年維修機車的朱姓店員，氣炸求償，新北地院合議庭審理後認為，陳、朱2人確有超越正常朋友的情誼，侵害陳夫配偶權，判小王朱男賠償10萬元確定。

陳女丈夫提訴指出，他長年在該機車店維修、保養機車，2017年間把機車交給妻子使用後，妻子因此結識朱男，暗中偷情；他後來發現妻子逐漸疏遠，且行為怪異，例如洗澡期間手機不離身、跟他在一起時，手機有LINE訊息十分緊張，還不讓他看訊息內容，又經常不告知外出地點及原因。

陳女丈夫說，他受不了妻子的行為，當面質問是否外遇，說要離婚，妻子才坦言與朱男交往，表明希望挽回婚姻，交出手機；他查看手機對話訊息，發現2人竟有「你住在我的心裡了、那我用我的肉體換妳這份恩情、妳好像很想要」鹹濕對話，及互傳親吻貼圖等行為，另又發現有親吻、擁抱等親密照。

陳女丈夫指稱，2人雖承諾不再繼續往來，卻被他撞見在住處附近巷口接吻、擁抱及接送等情形，因此求償50萬元。

對此，朱男主張2人只是正常交個朋友而已，摟手臂、勾肩、頭靠一起的動作只是為拍照而作；至於他親吻陳女臉頰照，是因陳女生日快到了，他當時沒準備禮物，陳女才要求「親她表示一下」。

新北地院板橋簡易庭原本以舉證不足判陳女丈夫敗訴，經上訴後，新北地院合議庭認為2人常互道晚安、詢問對方何時起床、相約共同進餐、互傳擁抱貼圖等行為，互動頻率、探知及關懷對方生活狀況程度，顯與交往中男女朋友無異，加上還有親吻臉頰、擁抱等照片，判定已超越正常朋友情誼。

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