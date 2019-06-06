被拍到手摸小王下體 人妻辯：他有疝氣無法嘿咻

2019-06-06 22:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕龔姓人妻與老公個性不合，離家出走，卻被老公花錢僱用的徵信社發現她與陳姓男子同居，兩人不但貼臉道別，龔女還伸手撫摸僅著內褲的陳男鼓起下體，認為配偶權遭到侵害，向兩人求償80萬元，龔女辯稱兩人僅是房客、房東關係，陳男有疝氣，無法性行為，但新北地院依龔夫提供的龔女碰觸陳男下體影片，認定兩人行為已逾越正常社交，今判兩人須賠償20萬元，可上訴。

判決指出，龔女2016年2月離家出走，2018年7月被老公發現，她與陳姓男子在新北市三峽區同居，龔夫因此委託徵信社跟監，結果拍到老婆與陳男親吻、撫摸陳男下體的畫面，龔夫不滿被戴綠帽，怒而求償80萬元。

審理時，龔女供稱，離家出走是因為與丈夫個性、價值觀不同及金錢糾紛而不合，但丈夫仍常到她工作地點騷擾，要求她將名下財產全數交出才同意離婚，害她罹患憂鬱症、瀕臨崩潰，友人陳男得知後，將家中空房間以2千元月租費便宜租給她，她與陳男只是房客、房東關係，兩人各有房間，並非共處一室，而且陳男有疝氣，根本無法性行為。

陳男也強調與龔女只是朋友關係，去年2月他發現有疝氣，同年4月開刀，不可能跟龔女有任何逾矩行為，貼臉道別僅屬朋友間的情感，龔女也沒撫摸其下體，兩人親吻是拍攝角度問題。

但法官勘驗影片認為，龔女與陳男單獨同處一屋，且有親密肢體接觸，已逾越已婚女子與男子的正常社交程度，侵害謝龔夫配偶權，今判兩人須賠償龔夫20萬元。

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