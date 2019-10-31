涉入司法詐欺？中市二線二星警官遭羈押

中市警局四分局針對白員羈押一案，強調絕對不護短。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2019-10-31 10:06:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局四分局二線二星警務員白喬維，被人舉報於去年任職中市警局犯罪預防科時，涉嫌與業者不當交往，當業者的白手套，但是他收了錢，卻可能「不辦事」，或「沒把事辦好」，涉入「司法詐騙」或「司法黃牛」，台中市檢調於本月28日傳喚他與任職女警官的妻子，其妻無保請回，白員則於昨天（30日）深夜被法院裁定准予羈押，四分局對此表示，絕對不護短，積極配合檢方偵辦。

二線二星的白喬維，曾任中市警局犯罪預防科員，今年7月調任四分局交通組，本月底調任四分局的秘書室，預計要擔任新聞聯絡人，不料，卻在29日被檢調傳喚，檢調一併搜索其住處與辦公室，另外，還以證人身分傳喚中市警局另一單位的主管，了解白員涉嫌介入的刑案內容，初步釐清無其他員警涉案。

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據指出，白員是被舉發，在任職中市警局犯罪預防科期間，與業者有不正當交往，疑似收取金錢「喬事情」（關說刑案），但可能「沒把事情辦好」，或者是根本「沒辦事」，案情類似「司法詐騙」或「司法黃牛」，白員辯稱是向業者「借錢」，不是收錢索賄，台中地檢署於昨天（30日）深夜依貪污治罪條例聲請羈押獲准，四分局不願說明案情，但強調絕對不護短，積極配合檢方偵辦。

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