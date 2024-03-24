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約砲女網紅又拿裸照脅迫「再一次」 男大生精蟲衝腦GG了

古男拿在摩鐵拍下的女網紅裸照，藉此脅迫再次發生性行為得逞，女方事後提告，一審認為雙方已達成調解，依強制性交罪判刑2年、緩刑5年。（情境照）

古男拿在摩鐵拍下的女網紅裸照，藉此脅迫再次發生性行為得逞，女方事後提告，一審認為雙方已達成調解，依強制性交罪判刑2年、緩刑5年。（情境照）

2024/03/24 21:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市古姓男大生認識IG粉絲數有上萬人的女網紅，除利用其名氣販售網拍商品也約砲成功，後來發現對方有意冷落，古竟拿上次在摩鐵拍下的女網紅裸照，藉此脅迫再次發生性行為得逞，女方事後提告，一審認為雙方已達成調解，依強制性交罪判刑2年、緩刑5年。

全案在台中地院審理時，古男承認涉案，也與女網紅達成調解，因此全案依強制性交罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，禁止古男對女子騷擾、跟蹤等不法侵害，也禁止散布、傳述此案犯罪事實、情節，仍可上訴。

判決指出，就讀大學古姓男子也從事網拍工作，因而認識IG有上萬粉絲數的女網紅，古除利用對方名氣販售商品，前年約出對方後，一起到北屯區一家汽車旅館發生性關係時，也持手機拍下雙方性交過程與裸照，但事後古男發現女網紅有意冷落，竟持當時拍攝的裸照要脅。

古男恐嚇稱「就是欠被爆料」、「我們一次火」、「到時候你的粉絲就是破10萬了」等語，女網紅惟恐裸照曝光，被迫同年4月在同一家汽車旅館內，與古再次發生性關係，事後女網紅擔心古男再度藉此脅迫，委由律師向警方提出妨害性自主告訴。

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