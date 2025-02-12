溫朗東赴北檢告發李彥秀圖利 涉關說中州科大「人口販運」

名嘴溫朗東赴北檢告發國民黨立委國民黨立委李彥秀涉圖利罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/02/12 11:00

〔記者王定傳／台北報導〕名嘴溫朗東指國民黨立委李彥秀關說中州科大人口販運案，必須重啟調查。李彥秀則反擊，稱溫朗東是不實指控，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴；溫朗東今天先一步到台北地檢署告發李彥秀涉犯圖利罪，呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄。

溫朗東日前在臉書發文指出，李彥秀過去擔任立委期間涉入中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案，曾於2019年8月14日在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。

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李彥秀昨稱，不論是法院的判決，以及外交部的說明都已經寫得非常清楚，她辦公室同仁是以「證人」的身份前往作證，與中洲科大違法招生打工完全沒有關係，對於溫朗東在政論節目以及個人臉書，不斷以不實指控影射抹黑她，不僅影響公眾利益，也傷害她名譽，她絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

溫朗東則連發2篇貼文回擊，第一篇貼文怒嗆「好膽別走，放馬過來！李彥秀立委期間涉入烏干達學生人口販賣，2019年8月14日下午3點在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。案情在彰化地方法院刑事判決113年度訴字第231號、彰化地方法院刑事判決111年度訴字第1074號有明確記載，我就等妳來告，讓檢察官重新查證妳們是如何在人口販賣上扮演關鍵角色」。

溫朗東在第2篇貼文中表示「直球對決！明天早上8點半我將前往北檢，具狀告發李彥秀及其助理、辦公室主任在中州科大人口販運案中，涉犯貪污治罪條例中圖利等罪」；他今天立即赴北檢按鈴告發李彥秀與其辦公室主任、助理等人涉圖利罪嫌，並呼籲李彥秀公開中州科大協調會的會議紀錄。

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