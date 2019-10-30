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洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
2019-10-30 16:48:58
〔記者陳慰慈／新北報導〕有「總統鞋師傅」稱號的製鞋廠商宋立文，涉嫌行賄新北市警局已退休張姓警務正，2人今年1月被依犯貪污、詐欺、違反政府採購法等罪起訴，而新北市警局督察室前黃姓警務正（已退休），辦理「樂隊服飾採購案」時，亦涉嫌透過宋男將標案底價洩漏給廠商，原不起訴，高檢署發回重查，新北地檢署今依涉犯公務員洩密罪起訴宋、黃兩人。
宋立文有「總統鞋師傅」稱號，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，及不少政商名流都穿過「宋家鞋」。
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起訴指出，2011年間，黃員負責辦理「樂隊服飾及標識採購案」，預算底價57萬6000元，因第一次無廠商投標而流標，黃員為讓標案順利開標，2011年7月，透過宋男將採購案底標57萬元，洩漏給何姓業者，請宋轉告業者投標再減給1、2000元，之後黃員便將底價建議為56萬7000元，再送交新北市警察局主秘核定底價56萬2600元，同年8月開標，僅有何姓業者1家投標，標金為57萬240元，經二次減價後，何姓業者最後以低於底價的55萬6000元得標，黃、宋則因涉嫌洩漏底價遭送辦。
庭訊時，黃、宋男坦承犯行，檢方依監聽譯文將2人起訴；涉嫌圖利罪部分，因得標金額仍在採購範圍預算內，未造成國家重大利益損害，因此予以不起訴。