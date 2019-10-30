為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴

新北地檢署依涉犯公務員洩密罪起訴宋、黃。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署依涉犯公務員洩密罪起訴宋、黃。（記者陳慰慈攝）

2019-10-30 16:48:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕有「總統鞋師傅」稱號的製鞋廠商宋立文，涉嫌行賄新北市警局已退休張姓警務正，2人今年1月被依犯貪污、詐欺、違反政府採購法等罪起訴，而新北市警局督察室前黃姓警務正（已退休），辦理「樂隊服飾採購案」時，亦涉嫌透過宋男將標案底價洩漏給廠商，原不起訴，高檢署發回重查，新北地檢署今依涉犯公務員洩密罪起訴宋、黃兩人。

宋立文有「總統鞋師傅」稱號，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人，及不少政商名流都穿過「宋家鞋」。

起訴指出，2011年間，黃員負責辦理「樂隊服飾及標識採購案」，預算底價57萬6000元，因第一次無廠商投標而流標，黃員為讓標案順利開標，2011年7月，透過宋男將採購案底標57萬元，洩漏給何姓業者，請宋轉告業者投標再減給1、2000元，之後黃員便將底價建議為56萬7000元，再送交新北市警察局主秘核定底價56萬2600元，同年8月開標，僅有何姓業者1家投標，標金為57萬240元，經二次減價後，何姓業者最後以低於底價的55萬6000元得標，黃、宋則因涉嫌洩漏底價遭送辦。

庭訊時，黃、宋男坦承犯行，檢方依監聽譯文將2人起訴；涉嫌圖利罪部分，因得標金額仍在採購範圍預算內，未造成國家重大利益損害，因此予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉收「總統鞋師傅」10萬後謝金 退休警官遭訴

涉收「總統鞋師傅」10萬後謝金 退休警官遭訴
獨家》新北警皮鞋採購弊案 「總統鞋師傅」宋立文涉行賄

獨家》新北警皮鞋採購弊案 「總統鞋師傅」宋立文涉行賄
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
謊稱雜交掩飾姦情 模範警被爆車震結拜兄弟妻

謊稱雜交掩飾姦情 模範警被爆車震結拜兄弟妻
離島女老師被迫坐檯陪酒？澎湖爆發警官涉性騷疑雲

離島女老師被迫坐檯陪酒？澎湖爆發警官涉性騷疑雲
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
圍標海軍油漆標案洩底價竟稱商業道德 通通判刑

圍標海軍油漆標案洩底價竟稱商業道德 通通判刑
炒股欠千萬 債主們追到警局 警官人間蒸發被免職

炒股欠千萬 債主們追到警局 警官人間蒸發被免職

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播