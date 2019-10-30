中市警官夫妻涉當白手套 檢調上門逮人

台中市警四分局白姓警官與妻子都是兩線二警務員，被檢舉任職犯罪預防科時擔任業者白手套，檢調29日上午到彰化白員住處帶回兩夫妻，並前往四分局2人的辦公室搜索，同時也向四分局秘書室、交通組調閱相關資料。經漏夜偵訊後白妻請回，白員依貪汙罪聲請羈押禁見，法院審理中。（擷自GOOGLE地圖）

2019-10-30 13:15:24

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市傳出警察風紀弊端！中市警四分局白姓警官，與妻子都是兩線二警務員，被檢舉任職犯罪預防科時擔任業者白手套，檢調29日上午到彰化白員住處帶回兩夫妻，並前往四分局2人的辦公室搜索，同時也向四分局秘書室、交通組調閱相關資料。經漏夜偵訊後白妻請回，白員依貪汙罪聲請羈押禁見，法院審理中。

據了解，白員與妻子都是兩線二星的警務員階級，白員於今年7月才調任四分局交通組，而在他擔任市警局犯罪預防科約2年期間，被檢舉涉嫌與業者有不當往來。

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白員調任四分局後，表現優異，原準備接任秘書室新聞聯絡人工作，預計下個月上任，昨天被帶回偵訊，上午被檢方聲請羈押禁見。

檢方以偵查不公開不願對外說明，表示還在偵查中，據悉，檢調是清晨7時許帶著拘票到白員彰化市住處帶人，當時夫妻倆正準備出門上班，檢調也隨即會同市警局督察室人員到分局調取薪資帳戶及文件等相關資料，以釐清案情。

市警局表示，全案檢方偵辦中，市警局全力配合，目前不宜對外說明。

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