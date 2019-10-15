桃園榮總採購弊案 前資訊室主任收賄判刑3年8月

2019-10-15 17:35

〔記者王定傳／新北報導〕時任台北榮民總醫院桃園分院的資訊室主任李秉禮、副技師姜俊林、秘書室契約行政人員周子生，收受廠商贈送的IPhone 4S、筆電等3C產品及禮券招待，助廠商取得採購案，李秉禮否認犯行，新北地院不採信，依違反貪污治罪條例判他3年8月徒刑；姜俊林及周子生認罪繳回不法所得，分別被判2年及1年11月徒刑，均緩刑。

至於行賄的業者陳世宏、潘世彬也認罪，分別被判處1年10個月及1年9月徒刑，並獲得緩刑。

檢方調查，2012年榮總桃園分院辦理「儲存設備」等4項共同供應契約採購案時，威力特、直達商業及恒茂科技3公司實際負責人王懷謹（獲緩起訴確定）及直達公司副總陳世宏，為搶下採購案，除同意贈送4台筆記型電腦給醫院資訊室公用外，還贈送李秉禮1台筆電、姜俊林1支IPhone 4S手機。

2013年至2017年間，榮總桃園分院辦理「電腦伺服機暨機房維護」勞務採購案，業者又以筆電、禮券等向姜俊林及秘書室周子生行賄；姜俊林收最多，除了拿筆電、1萬元新光三越禮券外，還收取6萬餘元顧問費，他因此「施最多力」，除了洩漏評選委員名單及投標廠商家數等秘密外，甚至向評選委員表示該公司為適格廠商，助業者一臂之力得標。

另一家科技公司業務潘世彬，因與姜男熟識，2017年1月請姜幫忙，由榮總桃園分院佯裝向其公司訂購2台印表機，以共同供應契約取得較低價的雷射印表機，貨到榮總桃園分院未拆箱，即請快遞把印表機轉送至另一家公司，賺取其中差價。

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