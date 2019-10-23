女老師被迫坐檯陪酒？ 澎湖涉性騷警官調職

2019-10-23 19:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕本報獨家接獲爆料者投訴，搶先揭露的望安警分局警官酒後失態案，澎湖縣政府警察局展現明快處理，經過訪查相關老師，初步查證警官確有不當言行，雖當事人暫不提申訴，惟已先行調整警官職務，並將從嚴查究行政責任。

爆料者向本報投訴，今年10月16日晚間，縣警局望安警分局警官應邀出席離島某國中家長委員會餐敘後，轉往鄉代表會交誼廳唱歌，警官席間確有飲酒應酬，並藉酒意趁機與女性老師握手、碰觸臉部等不當肢體接觸行為，警察局釐清整體案情後，將依相關規定嚴予查究。

縣警局長楊鴻正指出，該警官身為幹部，應邀出席餐會未能謹言慎行，致發生對多位女老師不當言行，顯影響警譽，將以不護短、不庇縱之態度查究相關人員行政責任，並先行調整陳員職務及服務地區，以儆效尤。同時要求所屬恪遵各項警風紀規定，強化同仁兩性平權意識，杜絕是類案件發生。

其實根據了解，該名警官平日為人熱情，並對轄區學校自掏腰包捐贈獎助學金，此次黃湯下肚，熱情逾越了尺度，讓女老師觀感不佳，雖然摸臉、握手等動作，未明顯達到猥褻條件，但巴頭就是相當不禮貌；至於外界質疑自願與非自願出席續攤的差別，澎湖縣政府教育處也應查清楚說明白，保障離島老師的基本人權。

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