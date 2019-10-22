離島女老師被迫坐檯陪酒？澎湖爆發警官涉性騷疑雲

2019-10-22 11:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖某離島國中日前召開家長委員會議，會後續攤前往鄉代會聯誼室高歌，席間傳出某中階警官，對部分女老師有不當肢體接觸，甚至巴女老師頭部，造成老師心生不滿，醞釀下週一導師會報提出討論，相關單位正深入調查。

根據爆料者指出，10月16日學校家長委員會在某小吃部聚餐，邀請前鄉長許賢德、鄉代會主席陳淑娟及地方政要人士與會，會後前往鄉代會聯誼室唱歌續攤，擔任家長委員會顧問的2線2星中階警官，也應邀出席，酒過三旬之後，先對某位女老師摸臉、又握住另一位女老師手，還不時言語騷擾，更過分的是巴另一位女老師頭，還將頭放在女老師肩膀上。

由於女老師們普遍感到不舒服，在拉扯之間，許賢德見狀將警官拉開；針對爆料者說法，許賢德表示當日是看見警官喝多了，才把他拉開，不了解前面發生的狀況，陳淑娟及校長，還有其他地方人士都表示不清楚當日狀況，校長及教育處表示，只要接獲老師提出檢舉，就會成立性平委員會介入調查。

另外，爆料者指出，警官與校長是「乾姐弟」關係，因此當場礙於校長面子，不便破壞現場氣氛，但下周一導師會報會提出控訴，希望校長不要因推動學校與社區關係，勉強老師參加續攤活動；針對此點校長否認，續攤都是自由開放參加，同時20幾年前因與警官之姐為同事，認其母為乾媽，才以姐弟相稱；至於被指控的警官則表示絕無此事，當日前往續攤會場是討論提供獎學金事宜，停留不到1小時離去。

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