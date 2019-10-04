美檢控宏都拉斯總統涉收賄 包庇毒梟走私毒品入美

2019-10-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國聯邦檢察官芮奇曼二日指控宏都拉斯總統葉南德茲收受幾名毒梟達數百萬美元的賄款，包括被關押在美國的六十二歲墨西哥大毒販、渾號「矮子」的古茲曼。對此，葉南德茲隨即推文反駁稱，該指控「百分之百不實、可笑又荒謬」、「比《愛麗絲夢遊仙境》還扯」。

葉南德茲胞弟安東尼（Juan Antonio Hernandez）去年十一月在美國邁阿密機場，因密謀走私古柯鹼、非法持有槍械等罪被捕。四十一歲的安東尼，曾任宏國國會議員，美國政府指控他於○四到一六年夥同他人在哥倫比亞、宏國及墨西哥透過飛機、船隻甚至潛艇，走私古柯鹼入美。

葉南德茲胞弟 走私古柯鹼在美被捕

位於曼哈頓的美國聯邦法院二日開庭審理安東尼案。芮奇曼指稱，被告有宏國現任總統撐腰，古茲曼就曾親自將一百萬美元送交安東尼，以轉交他胞兄。安東尼在宏國「無法無天」，司法拿他無可奈何。安東尼共被控四項罪名，若被定罪，將處五年以上有期徒刑或無期徒刑。美國檢方並指控他涉入至少兩起謀殺敵對毒販案件。安東尼的律師則聲稱，由於葉南德茲政府批准將毒販引渡到美國，才使安東尼遭鎖定報復。

曼哈頓的聯邦檢察官辦公室八月時指控葉南德茲收受一五○萬美元的販毒收益，當作一三年首次競選總統時的資金，交換他包庇毒販，一七年尋求連任時再收受四萬美元。美國檢方指控葉南德茲與宏國前總統羅博聯手利用毒販鞏固權勢，但兩人皆否認，至今亦尚未被美國司法體系正式起訴。美國總統川普上週才在紐約召開的聯合國大會中，和葉南德茲握手。

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