被控收賄30萬護航違建 前新北議員廖正良判刑6年

前國民黨籍新北市議員廖正良，被控在2015年收賄30萬元，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋免於拆除，士林地院判廖正良有期徒刑6年，可上訴。（資料照）

2019-10-29 11:21:00

〔記者溫于德／台北報導〕前國民黨籍新北市議員廖正良，被控在2015年收賄30萬元，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋，免於拆除，檢察官依貪污罪將廖起訴。廖正良在審理期間猶否認涉案，其律師則將本案譬喻為「郭瑤琪冤案翻版」；士林地院審結全案，依法判廖正良有期徒刑6年，可上訴。

起訴指出，業者廖國永2014年在汐止區山坡地興建廠辦合一的數百坪鐵皮屋，經民眾檢舉，市府拆除大隊勘查後將之列為優先拆除的違建，並通知業者自行拆除。

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廖國永後來得知包商張緯立認識廖正良，2015年3月委託張緯立到廖正良的服務處求助，服務處受理後，以書面蓋章「新北市議員廖正良敬託」並附上違建物照片，傳真給拆除大隊；不過因民眾持續檢舉，拆除大隊仍預定同年10月19日強制拆除。

檢方查出，廖國永發現倉庫大門被貼上拆除通知後，再度委託張緯立於拆除前5日到廖正良的服務處拜託；廖正良當場比出「三」的手勢，暗示代價為30萬元，並允諾「我再處理看看」，廖正良事後親自打電話、傳簡訊給拆除大隊副大隊長表達關心。

檢方表示，因廖國永見拆除日沒人來拆，認為廖正良確實幫到忙，指示張緯立提領30萬現金送到廖正良的服務處，因而認定廖正良對拆除大隊有實質影響力，且收受的30萬元也未依政治獻金法申報，依貪污罪起訴廖正良與張緯立，廖國永則因認罪且涉案情節較輕，獲緩起訴。

廖正良在院方審理時否認有比出手勢「三」暗示金額；其律師團則將本案視為「郭瑤琪冤案翻版」，強調沒有證據證明廖正良收賄，且偵審過程中，張緯立竟對於交付30萬元出現5種版本。

但張緯立承認行賄；其律師也說，張男在審理期間承認犯行，請求法院減輕其刑，並給予緩刑機會。

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