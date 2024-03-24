廟公也適用勞基法 ! 翁控非法解僱提告求償 廟方判賠69萬

鄧姓廟祝控訴遭廟方非法解僱，提告求償，屏東地院院判賠69萬多元。（記者李立法攝）

2024/03/24 19:53

〔記者李立法／屏東報導〕受僱擔任廟祝多年的鄧姓老翁，指控廟方非法解僱，導致他權益受損，提告求償170多萬元，屏東地院審理後，認為廟方違反勞基法，應賠償鄧翁未提撥的勞退金、假日上班工資等共69萬多元，可上訴。

鄧翁主張，他自2015年6月受僱於九如鄉某廟宇擔任職廟祝，月薪2萬元，工作內容為每日清晨5點開廟門、整理內外清潔、敬香奉茶，並至廟外東西南北營清潔上香等，下午返家短暫休息，晚上8點再將外營及本廟的廟門關閉，工時長無加班費，全年無休假也無例假日及休息日，廟方也未提撥6％的勞工退休金，他去年2月因病住院多日後出院，廟方竟將他解雇且未給予資遣費，嚴重違反勞基法侵害他的權益。

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廟方主張，該廟並無任何生財收入管道，非一般營利事業單位或公司行號，非屬勞動基準法規範的範疇，廟祝顧廟無拘束性，廟方僅能依先人立下的習慣法則，按月支給廟祝固定金額，若廟祝離職，則依生活物價調整，發放適當的慰撫金以告慰藉，鄧翁受僱前已同意在先，故求償無據。

屏東地院審理後，認為該廟與鄧翁的僱傭關係適用勞基法，廟方應依勞基法、勞工保險條例規定，給付鄧翁住院期間工資、基本工資差額、未提撥勞工退休金、週休2日上班工資、特休假日上班工資共69萬1382元。

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