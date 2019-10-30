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浮報超勤費被起訴 警官認罪繳回犯罪所得獲緩刑

前北市警官李原銘，利用職務機會虛偽填載員警超勤時數統計表，溢領上萬元，遭起訴；法院考量李員認罪，且繳回全數犯罪所得，應無再犯之虞，雖依法判刑，但給予緩刑機會。（資料照）

前北市警官李原銘，利用職務機會虛偽填載員警超勤時數統計表，溢領上萬元，遭起訴；法院考量李員認罪，且繳回全數犯罪所得，應無再犯之虞，雖依法判刑，但給予緩刑機會。（資料照）

2019-10-30 16:17:54

〔記者溫于德／台北報導〕前台北市警局大同分局行政組巡官李原銘，利用職務機會虛偽填載員警超勤時數統計表，溢領上萬元，事後被起訴。士林地院審結，考量張員犯後承認犯行，並於偵查中繳交全數犯罪所得，深具悔意，認定應無再犯之虞，因此雖依利用職務機會詐取財物罪，判刑1年10月，但給予緩刑3年機會，褫奪公權1年，可上訴。

起訴指出，李原銘自2016年11月至2017年7月任職北市警大同分局行政組巡官，2017年7月4日起調至北市警交通大隊警務員。

但李原銘自2016年11月至2017年4月半年期間，未依照每月勤務督導規劃表前往各隊所督導，卻還製作勤務督導報告，共溢領超勤67小時的加班費1萬4740元；且李員後來調至交通大隊後，也浮報4小時896元的超勤費。

檢方依貪汚治罪條例中利用職務、偽造文書等罪嫌將李原銘起訴。

法院考量李原銘承認全部犯行，在偵查中已繳交金額也已超出其犯罪所得，且案發後撰寫公文向服務單位致歉，犯後態度甚佳；此外，李員沒有前科，詐騙金額又不大；另審酌李員自承因剛到職不孰悉業務，又因在辦公室內處理其他業務而未實際督導，卻擔心未實際督導將被懲處，才會犯下本案。

法院也說，李員擔任警職至今，共累積153次嘉獎、記功4次，顯示李員品行尚優，因此雖依法判刑，但給予緩刑機會。

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