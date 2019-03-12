宜縣村長、社區總幹事涉貪 偽造假收據詐焚化廠補助款

2019-03-12 14:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉四結村陳姓前村長，與社區發展協會胡姓總幹事要求魏姓外燴業者及李姓花店老闆配合開立假收據，兩人合計浮報12萬2000元經費，宜蘭地檢署最近偵結，依貪汙治罪條例將，陳男、胡男起訴，至於魏男、李女則依偽造文書罪起訴。

宜蘭縣政府在五結鄉設立垃圾焚化廠，每年編列回饋金給五結鄉公所，每村1年有40萬元使用額度，由各村辦公室提案申請；涉案的陳男案發時兼任四結社區發展協會理事長。

起訴書指出，在2013年9月2日，陳男先向五結鄉公所提出焚化廠回饋金使用計畫書，申請48萬5千元活動經費；隔年2月21日，再以村內要舉辦「幸福感恩教育－慶祝母親節」活動為由向公所提案。

同年5月初，陳男先以9萬元價格，先委請魏男辦理26桌外燴，另以1萬2500元價格，請魏男向不知情的魏姓蛋糕店業者訂購單價50元的蛋糕共250份。並要求魏男配合開立收據，將外匯桌數浮報至52桌，價格共計18萬元。

陳另再要求魏姓蛋糕店業者提供空白的免用統一發票收據，隨後自行偽造收據內容，浮報4萬2500元經費。不僅於此，胡姓總幹事也用相似手法，請李姓花店業者配合開立假收據，將6250元花卉價格浮報至8250元。

檢方調查，陳男、胡男兩人以報假帳方式，共計浮報12萬2000元。但兩人到案時，否認以浮報經費方式詐財，陳男辯稱，當天桌數、金額及收據內容全忘了，不知道收據如何開立；胡則供稱，李姓、魏姓業者都不是他接洽，不清楚收據內容。

但檢方傳喚魏男、李男到案，兩人坦承協助偽造不實收據；檢方認為，陳男、胡男利用職務機會詐財要求魏男、李女配合開立假收據，藉此詐取12萬餘元，全案偵結後，將4人起訴。

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