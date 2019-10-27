婦為愛沖昏頭急匯55萬元 警方、行員聯手保住退休金

張婦（右）為愛沖昏頭急匯55萬元，警方、行員聯手阻詐，保住她的退休金。（記者陳文嬋翻攝）

2019-10-27 09:34:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市楠梓警方今表示，高市1名張姓婦人以手機網路交友，認識1名自稱在印尼的男子，該男急需55萬元應急，張婦為愛沖昏頭，上銀行要匯款55萬元，所幸行員機警，聯手警方合力阻詐，保住張婦退休金。

楠梓警分局右昌所日前接獲中國信託右昌分行行員來電，稱有名婦人疑遭跨國愛情詐騙，欲匯款55萬元至國外，警員許忠信、曾子英、陳葦庭獲報到場處理。

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警方調查，張姓婦人（67歲）以手機交友APP，認識1名印尼男子，該男向張婦稱他在印尼從事挖礦工作，因挖礦機器卡在海關，關稅高達55萬元，拜託張婦匯款救急。

警方指出，張婦到銀行匯款，銀行吳姓經理要求張婦提供印尼海關的收據，但印尼男子卻無法提供，吳姓經理覺得不尋常，通知警方到場協助。

警方向張婦詢問後，得知他與該印尼男子於手機交友APP，才剛認識幾天，未曾見過面，警方強調這是詐騙集團進行詐騙的慣用手法，利用甜言蜜語使被害人陷入愛情圈套，再進一步騙取金錢。

經警方苦口婆心後，張婦才恍然大悟，打消匯款念頭，張婦感謝警方及行員機警替她保住55萬元的退休金。

楠梓警方呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，切勿被網友單方面說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

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