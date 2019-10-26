第4度闖中正紀念堂潑老蔣銅像紅墨 台灣國陳峻涵交保

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台灣國陳峻涵闖中正紀念堂潑紅墨，當場被管理人員和憲兵壓制在地。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣國辦公室主任陳峻涵暗藏裝有紅墨水塑膠袋，昨天中午趁中正紀念堂衛兵交接時，丟擲蔣中正銅像，當場被管理人員和憲兵壓制在地，警方訊後依涉文化資產保護法、毀損罪嫌移送北檢偵辦，檢方裁定3萬元交保。
轄管中正一分局仁愛路派出所說，陳峻涵是第四度闖中正紀念堂潑紅墨，警方是依現行犯逮捕，移送北檢偵辦後，陳峻涵直到晚間11點，才由檢方裁定3萬元交保後離開。
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