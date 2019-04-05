惡質！宜蘭仁山植物園獼猴全身被噴紅漆 遊客不捨

2019-04-05 14:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣仁山植物園發生台灣獼猴被噴紅漆，全身變成紅色，遭到猴群同伴排斥，看起來哀怨可憐，遊客痛斥是誰幹的好事？如此行徑太惡質了。

昨天上午7點多，遊客呂政霖偕同家人到仁山植物園爬山，在園區入口處附近山腳下，目睹10多隻猴群經過，其中一隻落單猴子全身火紅色，一度以為外來新品種，仔細一瞧，原來身上被噴紅漆，其他遊客見狀後痛罵，用這種手段欺負野生動物，是有深仇大恨嗎？

被潑紅漆的是隻小猴子，疑似身上鮮艷紅色與眾不同，受到同伴排斥而落單，只能跟在猴群後頭，眼神帶點怨懟，顯得形單影隻，遊客擔心牠走不出陰影，影響日後的性情。

目擊者說，仁山植物園曾傳出遊客餵食猴子發生不快，這隻小猴有可能被逮到，遭人噴漆報復，目擊眼前景象，讓人感到難過又不捨。

宜蘭縣政府農業處檢視相關畫面，研判小獼猴先被捕捉再遭噴漆，附著在身上的有機溶劑，如果濃度太高或有毒性，接觸到皮膚，恐會導致中毒，農業處人員會設法誘捕，去除紅色油漆後視情況野放，助牠融入群體。

農業處說，獼猴雖是一般類野生動物，仍禁止任意獵捕，遊客上山活動時不要餵食，並與猴群保持距離，以免發生危險。

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