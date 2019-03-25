成美國警察黑名單？陳峻涵：美版柯文哲式的白色恐怖

2019-03-25 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市長柯文哲訪美行中，曾丟過柯P拖鞋的台灣國主任陳峻涵也全程跟團，但因未實現諾言在飛機上抗議，又稱怕被前北市議員童仲彥打而作罷，引來網友莞爾。而今（25）日陳峻涵發文表示，當時美方安全人員手上有黑名單，自己也名列其中，質疑是「美國版柯文哲式的白色恐怖」。

陳峻涵於臉書上傳兩張圖片，宣稱這是3/17晚上，柯文哲在紐約皇后區法拉盛喜來登（Sheraton Laguardia East Hotel）的演講，現場安全人員手上有一份黑名單，其中圖片包含了自己。陳峻涵表示，有兩位警察開警車跑到法拉盛台灣會館舉行的民眾大會來找人，當時自己已經早一步離開前往喜來登。

陳峻涵質疑，紐約以前從來不曾發生安全人員這樣拿著照片現場盯人的事，「難道這是美國版柯文哲式的白色恐怖嗎？」

據圖片顯示，照片上的另外兩人，疑似是曾指控柯文哲涉嫌器官仲介的作家吳祥輝，以及曾持AK47步槍對柯文哲競選小物開槍的居美台灣人李茂玄（松本玄行）。

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