大溪蔣陵潑漆案 11獨派青年判拘役

2019-04-10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年二二八紀念日，獨派青年闖入大溪慈湖陵寢，朝蔣介石靈柩及周圍陳設潑灑紅色油漆，桃園地檢署事後將十一人依「刑法」公然侮辱墳墓、公眾紀念處所、毀損、妨害公務等罪嫌起訴，桃園地院昨審結，將十一人分別依毀損、妨害公務罪判處拘役五十五日到五十九日不等。至於被控公然侮辱墳墓、紀念碑部分，法官認為其行為與「刑法」侮辱的抽象謾罵有別，判處無罪。

潑漆案十一人分別為卅二歲李嘉宇、卅七歲陳俞璋、廿一歲莊承澔、廿三歲郭潤庭、廿一歲郭蕎瑛、廿一歲羅宜、廿四歲楊侒橙、廿四歲周維理、卅歲王騰葦、廿二歲張閔喬、廿歲邱峻翔，多數為大學在學生，包括就讀台大土木系、醫學系者。

其中，李嘉宇、陳俞璋被依毀損罪判拘役五十九日，莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、邱峻翔被判拘役五十五日，楊侒橙因當時與蔣姓陵寢官發生拉扯，被法官依妨害公務罪判拘役五十九日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/