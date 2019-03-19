如影隨形？陳峻涵舉牌抗議柯文哲活摘器官 被紐約警察趕出門

2019-03-19 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美，友柯臉書社團《打臉名嘴》「RJ」、曾丟過柯P拖鞋的台灣國主任陳峻涵也全程跟團，此行可說是「柯粉柯黑大亂鬥」。而昨（18）日柯文哲在駐紐約台北經濟文化辦事處發表演說時，曾稱要「如影隨形、要柯現形」，結果陳峻涵被紐約警察趕出門外，令許多網友莞爾。

柯文哲前往駐紐約台北經濟文化辦事處，出席台北市落實聯合國永續發展目標（SDGs）及性別平等成果簡報會，和國立台灣大學公共衛生學院院長詹長權、台北市性別平等辦公室人員說明市府推動永續發展及性平概況，並於現場發表演說。

在柯文哲演講前，陳峻涵也出現會場，此時《打臉名嘴》的成員也注意到他出現，特地拍下照片反諷：「NYPD（紐約警察）也來了，希望陳先生壓力不要太大」，讓許多網友引頸期盼陳峻涵的精彩表現，盼他在美國也能像在台灣的公車上一樣強硬，甚至在美國警察前丟出拖鞋。

輪到柯文哲演講時，陳峻涵則靜靜地高舉「KO/M.D. The organ harvesting？（柯博士器官活摘）」的標語，此時身材魁梧、西裝筆挺的黑人維安人員注意到了陳峻涵，靠到陳峻涵耳邊低語，一旁戴著墨鏡、臉色鐵青的白人員警也上前關切，幾番交頭接耳後，陳峻涵並未高聲抗議，非常配合地離開現場，美國警察也跟出門外關切。

對此，許多網友感到相當失望，不少人也莞爾：「看來這位老兄英文不是很好，要人家講四五遍才聽得懂要請他出去」、「蠻好笑的...應該丟鞋子看美國警察會怎麼反應」、「這抗議的溫和程度跟在台灣完全不同檔次」、「他不對美國警察丟鞋嗎」、「旁邊穿制服的都快拔槍了」、「陳先生可以交差了，剩下幾天可以好好玩了」。

前台北市議員童仲彥也留言表示：「在台灣不是會大聲叫囂、拉扯？怎麼在美國像小貓？」，但也有網友問：「所以為何被趕呀？沒出聲妨礙聽講，也沒遮住觀眾視線。﻿」

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