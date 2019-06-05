到咖啡店潑漆 男子差點滑倒超爆笑

2019-06-05 15:32

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮一家即將開幕的咖啡店今天凌晨遭人潑漆，警方中午前迅速逮捕作案男子，監視器畫面錄到他潑漆時笨手笨腳還差點滑倒，看起來超爆笑。

警方表示，咖啡店李姓負責人今天7點報案說，他正在裝修的咖啡廳店面遭不明人士潑漆，竹東派出所調查發現嫌犯作案時頭戴安全帽、口罩及使用紙張遮蔽車牌，企圖躲避警方查緝，但員警仍鍥而不捨過濾路口、附近店家監視器，追查犯嫌行車軌跡及逃逸路線，鎖定作案車輛，上午11點多就在戴姓男子家中起出犯案工具並把他帶回偵辦。

針對記者進一步詢問其他案情，警方以偵察不公開為由拒絕透露。

根據民眾提供的監視器畫面，戴姓男子在咖啡店門口潑漆時，好幾次踩在自己潑出的紅色油漆上差點滑倒，離開跨越欄杆時也疑似踩空差點摔倒，整個過程顯得笨手笨腳，看起來超爆笑。

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