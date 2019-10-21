陸軍十軍團軍人墜樓 洪慈庸關切調查類似案件

2019-10-21 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍第十軍團屬586旅沈姓上士，今天清晨6點被發現墜樓，送醫不治，因最近軍中士官自傷案頻傳，立委洪慈庸表示，其辦公室都持續在了解關心中。

陸軍第十軍團屬586旅官兵，今天上午6點多運動時，發現沈姓上士（43歲）疑似從住宿的3樓墜落在營內的草皮上，身穿迷彩及運動短褲，頭部及腳部等多處骨折，經軍中救護車緊急送往803軍醫院急救仍告不治，軍方於案發後封鎖現場，並通報地區憲警到場處理，以釐清原因。

軍方表示，對發生這起憾事遺憾不捨，後續將配合司法調查，並協助家屬辦理後事。目前全案正由憲兵調查中，現場是否留有遺書，或死者最近有什麼感情或金錢等困擾皆不清楚。案發前，沈姓上士才收假回營，同寢室的另兩名同袍這兩天皆未與他碰到面，也不知發生什麼事。

據指出，沈姓上士家住雲林，曾任志願役，1996年入伍後轉自願役，2005年退伍離營，2008年再申請入營，已婚，育有1子就讀小學，在軍中二級廠擔任士官幹部，負責後勤保修，表現正常。

立委洪慈庸表示，針對於十軍團586旅沈姓上士墜樓案，其辦公室正跟國防部了解當中，近期發生好幾件士官在軍中疑似自傷的情況，這些人到底是遭受到什麼情況或心理上有什麼困難，導致做出傷害自己的行為，都有在陸續關心。

洪慈庸說，類似案件頻傳，針對沈姓上士墜樓案會進一步了解，看其在軍中是否有異常或最近有發生什事件，才造成這樣的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法