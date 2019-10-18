發動引擎「沒行駛」 機車騎士「拒絕酒測」確定挨罰9萬

2019-10-18 19:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣黃姓男子今年2月於北斗鎮一處路口，酒後啟動引擎，手握握把跨坐機車上，被路過的員警攔下酒測，黃男以「沒有行駛」等理由拒測，警方開罰9萬元並吊扣駕照，他興訟聲明撤銷罰單，還指控警察「無端進行酒測」，他啟動機車引擎，是要用頭燈為朋友照明，台中高等行政法院卻認為，黃男機車位於道路邊緣，機車已跨越機車道約四分之一寬度，他又前後推移機車，「足以干預沿機車道行駛而來之來車」，應屬「駕駛車輛」 行為，判決他敗訴，全案確定。

判決書指出，黃男今年2月28日清晨4時許，於彰化縣北斗鎮中華路與光復路口前攔檢黃男，當時黃男開啟機車引擎，跨坐機車上開啟頭燈，他不否認喝酒，但他辯稱沒有行駛，拒絕酒測，警方開罰9萬元，吊銷駕照且3年被不得考領，應參加道路交通安全講習。

黃男提起訴訟說，當時與朋友聚餐結束，友人要將腳踏車解鎖，卻因天色昏暗，附近並無照明，他才啟動引擎開啟頭燈，想用機車頭燈給朋友照明，當時他如實告訴員警，員警仍強行酒測，且案發地點也不是員警酒測攔檢點，警方是剛好經過此處，員警違反正常酒測標準作業程序，罰單應撤銷，他還強調，憲法賦予人民自由，沒有「無端」接受違法酒測的義務。

台中高等行政法院認為，警察不能毫無理由對人民酒測，但依警察職權行使法規定，危害尚未發生，員警研判有易生危害的狀況，可以進行稽查等必要措施，黃男酒後跨坐機車又開啟引擎，警方「隨機攔停實施酒測」並無違法。

法官認為，警車的行車紀錄器畫面顯示，黃男承認喝酒，雖未行駛，但黃男用力氣將機車前後移動（調整頭燈照明位置），且機車已經跨越機車道四分之一的寬度，「足以干預沿機車道行駛而來之來車」，屬於駕駛行為，另外，腳踏車距離機車尚有一段距離，不能排除黃男操作不當或機車翻覆，對其他路人已具相當危險性，據此判決黃男敗訴，全案確定。

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