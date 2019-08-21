自認沒酒駕「賭爛」拒測 到醫院抽血自清上訴結果是…

2019-08-21 18:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣詹姓男子去年騎機車經過永靖鄉，沒有兩段式左轉，被警方攔下開罰，雙方一番爭執後，詹男簽收罰單時，員警又要給他酒測，詹男認為警察惡意為難，「賭爛」拒絕酒測，被罰9萬元並吊銷駕照，事隔40分鐘後，他要求酒測被拒絕，他又跑到醫院抽血，取得沒有酒駕證明提出告訴，不過，法院卻認為，如果可以藉故拖延酒測，事後再表示願意酒測，不但酒精濃度難以正確，也讓酒測的法律規定成具文，據此判決詹男敗訴確定。

判決書指出，詹男去年12月14日夜間9時許騎機車在永靖鄉被警方攔下，雙方爭執後，詹男簽收沒有兩段式左轉罰單，不料，一名警員宣稱聞到詹男身上有酒味，另名警員雖認為「可能是菸味」，但兩人仍要給詹男酒測，詹男認為警方為難他而拒絕，被處9萬元罰鍰並吊銷駕照。

詹男返家後，胞兄分析拒測的後果，詹男猛然驚醒，在拒測後約40分鐘，打電話給警察，願意接受酒測，卻被警方拒絕，詹男又在深夜11時許，跑到醫院驗血，取得沒有酒駕的醫院檢驗證明，再提起行政訴訟，他強調，警察以「聞到菸味」要對他酒測，他沒有義務接受非法酒測，聲明撤銷罰單。

台中高等行政法院審理時，員警作證說，當時確實聞到酒味，語出「是菸味」，是安撫詹男情緒，法院勘驗警方錄影，也發現詹男當時承認，自己「有喝一點威士忌加水」，另外，員警當時4度告知，拒絕酒測的法律效果，顯示警方酒測與開罰過程並無不當。

法官認為，詹男當天深夜11時許到醫院抽血，已是拒絕酒測約2個小時後，酒精濃度可能已代謝，更重要的是，如果可以藉故拖延酒測，等酒精濃度代謝消退，再同意酒測，不僅測到的酒精濃度難以正確，也讓酒測的法律規定形同具文，據此判決詹男敗訴確定，不能上訴。

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