烤肉興起划船3人落水 海空搜救1人不幸溺斃

2019-10-15 09:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北6名友人今天凌晨到八里岸邊烤肉飲酒取樂，其中1男2女酒後興起，想從八里划波特船到對岸的林口，結果因風浪過大或不勝酒力，船隻被沖到林口海邊，划船的陳男與曾女在船艇被沖翻後落水，自行游上岸，剩下蔡女還沒尋獲，消防、海巡與空勤總隊出動海空搜救3小時，6時30分許在台15線林口岸際岩礫發現蔡女送醫，但已不治，確切案發原因仍待調查。

新北消防今天凌晨3時41分獲報，3名男女在林口海邊落水，其中2人上岸，剩下一名蔡女失蹤，由於事發處位於沿海，消防、海巡都出動搜尋，等到天亮更申請空勤總隊直升機加入搜救，約於上午7時許，在台15線14K岸際岩礫發現失蹤的蔡女，送醫後回天乏術，近7時宣告不治。

據了解，6名男女友人今天凌晨在八里烤肉，酒後興起滑起高2.5米的波特船出海，疑因風浪過大，3人在對岸林口岸邊翻覆，其中划船的陳男、曾女都自行游上岸，剩下同船蔡女未上岸，同伴擔心她安危，連忙報案展開搜救。

至於蔡女身分、確切落水原因與死因，仍待相關單位進一步調查釐清。

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