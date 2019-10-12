驚險！阿公跌落大排漂走 孫子開車猛追500公尺跳水救回

2019-10-12 20:27

〔記者張軒哲／台中報導〕勇孫孝心感人！台中市豐原區88歲張姓老翁今日下午與孫子沿著葫蘆墩大排旁小路散步，張翁不慎失足跌落高約5公尺大排，老翁隨著水流往下漂，孫子見狀趕緊開車追了5百公尺，跳下溝渠拉住張翁，祖孫在溝渠旁等待救援，送醫皆無大礙，但孫子機警應變，救起阿公，傳為地方佳話。

張翁住在豐原區角潭路附近，約30歲孫子相當孝順，假日開車載行動緩慢的阿公至大排旁散步，今日下午祖孫一前一後沿著住家附近葫蘆墩大排散步，當時孫子一轉頭，發現阿公不見了，拖鞋跟拐杖遺留在岸上，驚見阿公仰著頭，隨著水流往下漂流，當時一對熱心夫妻騎機車行經，也跟著追趕，孫子奔回開車，一路沿著溝渠下游方向開，約追了500公尺，發現阿公蹤影，旋即下車跳入約距離路面約5公尺高的溝渠將阿公拉至淺灘處，此時消防人員趕抵現場，將祖孫兩人救上岸，現場圍觀民眾響起掌聲，誇讚勇孫救了阿公一命。

祖孫皆手腳輕微擦傷，孫子僅在現場僅在現場消毒傷口。豐原醫院指出，張翁到院意識清楚，臉部、四肢多處擦傷、撕裂傷，身體虛弱，住院觀察中，無生命危險。

孫子指出，阿公步履不穩，所以會陪著他散步，當時見阿公臉部朝上，隨著湍急水流往下漂，只想趕緊救人，幸好有及時拉住阿公。

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