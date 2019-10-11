銀行搶匪掉10萬 他撿走贓款判罰1萬

2019-10-11 17:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕已歇業的六福皇宮游姓前廚師沉迷百家樂線上賭博，欠償還賭債，去年12月持玩具槍行搶新北市板橋陽信銀行溪洲分行，得手334萬6400元後，騎車離去時因太過緊張，一綑10萬元現金掉落在路上，被63歲徐姓貨運司機撿走，新北地院日前依侵占遺失物罪，判處徐男罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。

檢警調查，游男沈迷賭博，欠下巨額賭債，因此將愛車賓士E300以90萬元的價格典當還債，但游男不捨愛車，竟心生歹念行搶銀行，去年12月28日下午，游男帶著數個袋子及一把模型槍，先騎UBike在新北市板橋區重慶路行竊一台未拔鑰匙的摩托車，返家變裝後騎贓車在路上閒晃，鎖定板樹交界的陽信銀行行搶，搜括櫃檯後再要脅行員前往小金庫得手334萬6400元現金，隨後騎車逃逸。

事後檢警循線將游男逮捕，扣得233萬餘元贓款，民事部分，一審已判游男須賠償陽信銀行90萬元，刑事部分，二審日前依加重強盜罪判游徒刑7年8月，及得易科罰金的竊盜罪4月徒刑。

但此案卻衍生出案外案，擔任貨運司機的徐男當日下午2時許，騎車行經新北市板橋區金門街口時，看見地上有一綑游男遺落的10萬元現金，一時心生貪念撿走，事後警方調閱監視器畫面，將徐男逮捕到案。

偵訊時，徐男辯稱當時忙著送貨，所以未即刻將錢送到派出所，後來看新聞報導得知發生搶案，發現拾獲的錢可能是贓款，打算再找時間把錢送到派出所；檢方認為，徐男忙送貨可選擇不撿鈔，且撿鈔地點就在派出所附近，徐男撿到錢未於第一時間送至派出所，反放在家中，事後也沒拿到警局，直到警方上門才坦承撿到錢，認定其有侵占犯意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法