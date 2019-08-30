欠百萬賭債搶銀行 前六福皇宮主廚判賠90萬

2019-08-30 17:13

〔記者王定傳／新北報導〕去年底歇業的六福皇宮游姓前廚師為了還賭債，以90萬元價格典當E300賓士車，卻不捨愛車，在去年12月持玩具槍強盜新北市板橋陽信銀行溪洲分行，得手334萬6400元，並拿90萬元贖回愛車，檢警僅成功查扣233萬餘元款項，陽信銀行因而提訴向游求償，新北地院審理後判決游男賠償90萬元，可上訴。

檢警調查，游男在台北威斯汀六福皇宮擔任廚師，前年更在台灣美食展中得到銅牌，登上新聞版面，但游男卻沉迷賭博，欠下巨額賭債，因此將愛車賓士E300以90萬元的價格典當還債。

游男因不捨愛車，心生歹念搶銀行，去年12月28日下午，游男帶著數個袋子及一把玩具槍，先偷走一台機車作為作案工具，返家變裝後，再闖進陽信銀行向行員恫稱：「不要動，搶劫」、「我不想傷害大家，只想要錢」，從櫃檯及小金庫搜刮334萬6400元現金後騎車逃逸。

游男隨後前往蘆洲微風運河停車場丟棄槍枝及贓車，並到距離300公尺處的流動式廁所換裝，搭計程車前往北市的當鋪把愛車贖回，駕車躲回板橋住處，警方循線追查將他逮捕到案，在游男後車廂處起出233萬7700元贓款。

檢警偵辦時，游男供稱因沉迷百家樂線上賭博，欠下800多萬元賭債，向友人借錢及典當賓士車的錢想以小搏大卻賭輸，才起意搶銀行，得手後拿90萬元去贖回賓士車；另10萬元因犯案後太緊張，騎車時掉落板橋篤行路上，被一名徐姓男子撿走，檢方日前已依侵占罪嫌將他起訴。

審理時，游男認罪，一審法院以游男所為嚴重危害社會治安，惟犯後坦承犯行，已將強盜財物返還銀行，且他之前曾到兒少之家「義煮」給院生食用，判刑7年8月及4月徒刑；陽信銀行再針對90萬元部分提出求償，民庭法官審理後判決游賠償90萬元，可上訴。

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