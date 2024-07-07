高雄衣櫃藏屍3嫌移送地檢 死者相驗身體多處刀傷慘遭凌虐

高雄衣櫃藏屍案，凶嫌陳男及涉嫌協助湮滅證據和藏屍的陳姊、呂男，於今（7）日下午4點半被送往地檢署偵辦。（民眾提供）

2024/07/07 17:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街某大樓衣櫃藏屍命案，凶嫌陳男（22歲）及涉嫌洗屍、藏屍的陳男姊姊（26歲）、陳姊友人呂男（31歲），經警方詢訊後，於今（7）日下午4點半被移送地檢署，今早死者許男（38歲）遺體相驗，傳出身上、頭部有多處刀傷，疑似生前遭殘忍凌虐，詳細死因仍待進一部解剖複驗。

據了解，陳男自昨天下午被逮捕後，對於警方詢問筆錄相當不配合，不僅說詞反覆、要求等律師到場，還於昨天深夜突然喊身體不適要求就醫，對案情、凶器等一直不願交代清楚。警方今早發布找到疑似凶器的皮帶和防風打火機等，上頭殘留相關跡證，不過上午相驗，卻傳出死者頭部、身體有多處刀傷，甚至右小指斷裂，並有熱熔膠燙傷的痕跡。

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此外，警方昨晚和今天凌晨5點左右分別帶回涉嫌協助藏屍的陳姊和呂男，據了解，主嫌陳男供稱，5日凌晨3點多發現許男已斷氣，因此聯繫未同住的陳姊前往家中協助，陳姊因害怕又找了友人呂男約5點時抵達，並協助沖洗死者遺體，後續3人將死者頭腳對折套入袋子，並塞進衣櫃裡，警方也在案發現場找到漂白水、小蘇打粉等，疑似3人用來湮滅證據使用，而陳姊男友因只在外面載陳姊離去，因此詢後已被請回。

這起命案初步了解是詐騙集團的「黑吃黑」引發債務糾紛有關，凶嫌陳男與死者許男是朋友關係，2人同為詐欺車手，許男疑似私吞約30萬元的水錢而遭陳男追討，陳男於2、3週前許男帶到家中同住監視，雖未囚禁，且許男4日中午還曾外出，但疑似許男對陳男心生害怕，並未利用多次外出機會逃離，未料疑似遭連日施虐，最後慘死在陳男家中。

此外，警方前往案發現場逮捕陳男，當時陳男精神恍忽，家中也被發現有毒品安非他命，據悉，死者與凶嫌皆有吸毒和詐欺前科，全案偵訊後以殺人罪將涉嫌的3人移請高雄地檢署偵辦。

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