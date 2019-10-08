離奇！41歲男子遇臨檢酒測突昏倒不治 家屬討真相

2019-10-08 11:42

［記者張議晨／宜蘭報導］41歲的陳姓男子昨天行駛國道5號返家時，遇到酒駕臨檢，未料警方正要執行酒測吹氣時，陳男疑心臟病發作，送醫後宣告不治，留下身後2歲幼子，家屬不解，質疑警方執法過當，造成陳男受驚嚇病發，要求警方還原事實真相。警方表示，了解現場狀況後會對外說明。

陳男昨晚從宜蘭市準備返回冬山鄉家中，經國道5號南下，晚間8時許行經宜蘭、羅東交界時，碰到國道警察酒駕攔檢。

據了解，陳下車時警方聞到酒氣，詢問陳「有沒有喝酒」，陳回應「有吃點麵包跟喝一點」，警方見狀隨即宣讀陳的權利，準備實施酒測，但陳表明身體不舒服，要求先喝水。

據悉，警方當時同意陳飲水，喝完兩口後，準備實施第二次酒測，同時宣告若拒測，將面臨18萬元罰鍰。

未料陳聽完警方宣告後，還沒吹氣竟突然暈倒在地，在場兩名員警見狀，隨即通報救護車，將陳送往羅東博愛醫院。陳到院前已無生命徵象，急救後宣告不治，身後留下2歲幼子。

陳的家屬不滿，認為人好端端的出門，回家時碰到臨檢卻天人永隔，質疑警方執法過當，過程中有恐嚇或是言語不當等情況，希望警方還原事實真相，釐清案發當時「究竟發生什麼事。」

對此，國道警察第九大隊指出，了解現場狀況後會再對外說明。

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